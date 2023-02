Tłusty czwartek: Najśmieszniejsze memy o dniu rzucaniu diety. Co poleca Al Pączino? Ile pączków zjecie 16 lutego 2023 roku? OPRAC.: Redakcja

Przed nami tłusty czwartek. W tym roku międzynarodowy dzień rzucania diety przypada w 16 lutego. Ile dzisiaj pączków zjecie? Pewnie trudno będzie Wam rezygnować z pysznych wypieków. Później trzeba spalić zbędne kalorie - najlepiej uśmiechem, dlatego zapraszamy Was do obejrzenia najśmieszniejszych memów o tłustym czwartku. One poprawią Wam humor i zmniejszą poczucie winy.