Tłusty czwartek w czasach PRL, czyli długie kolejki do cukierni od samego rana i domowa robota. Spójrzcie tylko na te wypieki! Barbara Romańczuk

Wielu z nas do dziś z niecierpliwością czeka na ten dzień przez cały rok. Tłusty czwartek to jedna z najprzyjemniejszych tradycji, do których chętnie powracamy. Już w czasach PRL-u do cukierni ustawiały się ogromne kolejki klientów, a domy i mieszkania od samego rana słodko pachniały. Kto potrafił - robił pączki sam. Pokolenia: babcia, mama i córka siadały i wspólnie zajmowały się przygotowywaniem słodkości na tłusty czwartek. Spójrzcie tylko na te wypieki! Aż ślinka cieknie... Mamy też dla was wyjątkowy, tradycyjny przepis na pączki z tamtego okresu!