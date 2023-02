Tłusty czwartek w innych kulturach. Nie tylko pączki i faworki - tak świętuje się za granicą

Tłusty czwartek w Europie. Nie wszędzie jest taki sam

Karnawał, czas zabawy przed Wielkim Postem, to dla wielu okazja do tego, aby wraz z rozpoczęciem nowego roku porządnie się wyszaleć i przygotować na nadchodzące święta. Jednym z najbardziej lubianych atrakcji przedświątecznych rozrywek jest tzw. tłusty czwartek. Z tym szczególnym dniem wiąże się tradycja spożywania słodkich i tłustych łakoci - w Polsce dominują wówczas na stołach przede wszystkich pączki i faworki, coraz częściej jednak są to mniej standardowe przysmaki.

Oczywiście, obecne możliwości sprawiają, że nie pączków coraz częściej nie trzeba piec. Modne pączkarnie to miejsca niezwykle dochodowe, cieszące się dużą popularnością. Przed tłustym czwartkiem i w czasie trwania święta w długich kolejkach stoi przed nimi mnóstwo ludzi.