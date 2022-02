Tłusty Czwartek. W piekarniach produkcja pączków idzie pełną parą. Niedługo zacznie się wypiekanie. Zobaczcie, jak powstają pyszne pączki

Długą drogę musi przebyć każdy pączek zanim trafi do ust łakomczucha w Tłusty Czwartek. W piekarniach i pączkarniach przygotowania do święta wszystkich smakoszy słodkich przekąsek już na kilka dni przed idą pełną parą. Pączków nie można jednak zrobić zbyt szybko. Ważne, żeby były nie tylko smaczne, ale i świeże.

Rzeźnia Miejska w Chorzowie ma być odnowiona. Co w niej powstanie?

Pełne ręce roboty w przygotowaniach do Tłustego Czwartku mają między innymi w katowickiej piekarni Michalski z Nikiszowca, gdzie na dobrych paręnaście godzin przed ustawieniem się długiej kolejki po pączki rozpoczęło się ich wypiekanie.

Nie można też zapomnieć o nadzieniu. To, w zależności od przepisu, trafia do pączka jeszcze przed lub po jego wysmażeniu. A czym nadziewane są pączki? To zależy tak naprawdę od piekarni. Przyjęło się, że tradycyjne pączki są nadziane różą lub marmoladą.