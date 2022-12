To był pierwszy całodobowy dyżur zawałowy w Polsce. 35 lat temu w Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonano cudu Magdalena Grabowska

35 lat temu w Centrum Chorób Serca ruszył pierwszy w Polsce całodobowy dyżur zabiegowy. Z tej okazji, w auli im. prof. Zbigniewa Religi odbyło się spotkanie, w trakcie którego lekarze omawiali rozwój leczenia zawału serca w naszym kraju. Fot Arkadiusz Gola Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Centrum Chorób Serca w Zabrzu leczy skutecznie zawały już 35 lat. To właśnie tutaj uruchomiono pierwsze całodobowe dyżury zabiegowe, które codziennie ratują ludzkie życia. Początki jednak były trudne. - Pomyślałem wtedy "wóz albo przewóz", jak to mówi mój kolega doktor Borkowski. Miał w tym dniu dyżur w karetce kardiologicznej. Przywiózł chorego. Do dzisiaj pamiętam jego nazwisko... - wspomina prof. dr hab n. med. Andrzej Lekston, który wtedy jeszcze nieświadomie wykonał pierwszy zabieg w ramach interwencyjnego leczenia zawału.