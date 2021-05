To była moda! Tak się ubieraliśmy 20 lat temu, gdy weszła Zara i H&M. Był szał. Hity sieciówek i moda lat 2000 - 2005

Tak się nosiliśmy 20 lat temu, na początku XXI wieku, w latach 2001 - 2005. Tyle, jeśli chodzi o trendy. To też czas, kiedy w Polsce możemy robić w końcu zakupy w słynnych sieciówkach. Wcześniej na ulicach królowały butiki, do końca lat 90. prestiżowo było kupować odzież w salonach Mody Polskiej na przykład albo w salonie Deni Cler przy Staromiejskiej w Katowicach. Pamiętacie, że pierwszy sklep Zary w Polsce otwarto w 2002 roku we Wrocławiu? Na sklep w Katowicach czekaliśmy do roku 2005, kiedy to otwarto galerię Silesia City Center. Wtedy ubrania z Zary to było coś dla ludzi zamożnych. Chadzano tam, by obejrzeć kolekcje, a nie kupować. Dziś Zara jest dostępna niemal dla wszystkich. W 2000 roku średnie zarobki w Polsce to było 1900 zł, w 2005 - 2300 zł.