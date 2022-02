To ciężka praca, ale daje mnóstwo satysfakcji. Centrum Powiadamiania Ratunkowego szuka pracowników OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

"Ratunku! Moje dziecko się zakrztusiło mlekiem! Co robić?" "Auto jadące przede mną, właśnie uderzyło w drzewo!" "Przyślijcie karetkę!" A nawet: "Tata pobił mamę, leci jej krew, nie wiem co robić" – takie dramatyczne zgłoszenia każdego dnia odbierają operatorzy śląskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. To wyjątkowo trudne zajęcie, dlatego też nie każdy się do takiej pracy nadaje. Tutaj liczy się opanowanie, spokój, nieuleganie emocjom. Jeśli czujesz, że podołasz – zgłoś się. CPR w Katowicach właśnie prowadzi nabór na operatorów numeru alarmowego 112.