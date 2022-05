To już pewne! Rząd wypłaci 500 plus dla seniorów również w tym roku. Wnioski mogą składać nie tylko emeryci

500 plus dla seniora, to nazwa świadczenia uzupełniającego, które uwzględnia osoby w szczególnej sytuacji, ze względu na ich stan zdrowia. Głównie dotyczy najstarszych obywateli i obywatelek, ponieważ wiek często rzutuje na stan zdrowia i to właśnie oni najczęściej potrzebują dodatkowej pomocy. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, dożywotnio. Jednak o świadczenie wnioskować mogą nie tylko emeryci.