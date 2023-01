To królowie parkowania w Katowicach. Samochody zostawione gdzie popadnie. Zobaczcie najnowsze przykłady "popisów" kierowców

Królowie parkowania w Katowicach

Jak wylicza katowicka Straż Miejska, najczęściej łamane przepisy przez królów parkowania to: niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymania i postoju, niestosowanie się do innych niż znaki drogowe ograniczeń i zakazów zatrzymania i postoju (ścieżki rowerowe, drogi i przejścia dla pieszych, podjazdy do bram), naruszanie zakazu ruchu w obu kierunkach, wykraczanie przeciwko innym przepisom prawa o ruchu drogowym. W galerii możecie zobaczyć najnowsze przykłady "popisowego" parkowania w Katowicach.