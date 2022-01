To miejsce urzeka! Spacer nad Zalewem Nakło-Chechło w środku zimy. Ale tam pięknie! Zobaczcie klimatyczne zdjęcia Macieja Goryla

Zalew Nakło-Chechło - to miejsce urzeka o każdej porze roku

Zalew Nakło-Chechło to miejsce urocze i warto zaglądać tu o każdej porze roku, także teraz panuje tu niepowtarzalny klimat, pachnie sosnowy las, są wymarzone do spacerów zakątki. Uchwycił to w kadrze znany tarnogórski fotograf, Maciej Goryl.

Warto wyruszyć śladem jego artystycznego spaceru - a więcej takich wypraw na jego stronie i profilu na FB

http://www.maciejgoryl.pl/

W sezonie jedno z najbardziej obleganych przez plażowiczów miejsc w regionie. Nic dziwnego, okolica jest piękna i chętnie odwiedzana przez miłośników sportów wodnych. Położony w powiecie tarnogórskim, w gminie Świerklaniec, na granicy wsi Świerklaniec i Nakło Śląskie, sztuczny zbiornik powstał na terenach, gdzie niegdyś mieściła się kopalnia piasku.

Porastające brzegi jeziora lasy sosnowe są doskonałym miejscem do spacerów, jazdy na rowerze, wypraw z kijkami.