To najlepiej oceniane sanatoria na Śląsku. W tych miejscach wypoczniesz i szybciej wrócisz do zdrowia. TOP 7

Sanatoria w województwie śląskim

Goczałkowice-Zdrój i Ustroń to dwa uzdrowiska, które znajdują się w województwie śląskim. Miejscowości te oferują nie tylko malownicze widoki i miejsca do wypoczynku, lecz także wiele ośrodków rehabilitacyjnych i leczniczych, pozwalających szybciej powrócić do zdrowia.

Każdy z tych ośrodków oferuje szereg zabiegów, które wykonywane są podczas turnusów rehabilitacyjnych. To w szczególności zabiegi z zakresu fizykoterapii, balneoterapii, hydroterapii czy chociażby termoterapii.