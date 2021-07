To najlepszy czas, by zrzucić zbędne kilogramy! Jak zrobić to skutecznie? Rozmawiamy z dietetyczką

Teraz jest najlepszy czas, by zrzucić zbędne kilogramy! Jak to zrobić skutecznie?

Jak schudnąć Latem jest najlepszy czas na to, by zadbać o zdrowie i sylwetkę. Tak, ale jak to zrobić, by pozbyć się kilogramów skutecznie? O tym, co jeść, czego unikać i jakich nie popełniać błędów? Rozmawiamy z Agnieszką Rynkiewicz, dietetyczką kliniczną.

Wiele osób narzeka na problemy z wagą i kiepską formę. Wiążą to z faktem, że miesiącami siedzieliśmy w domach, mało się ruszaliśmy. Za to w mediach społecznościowych uczestniczyliśmy w wyścigach w prezentowaniu chleba z domowego wypieku, obfitych obiadków. A boczki rosły. W takiej formie zastało nas lato. I to jakie! Jak to pogodzić, co jeść?

Teraz jest doskonały czas, by zregenerować swój organizm, zrzucić zbędne kilogramy. Gorąco? Postawmy w swojej diecie na lekkostrawne pokarmy, unikajmy tłuszczu, nadmiaru soli, smażonych potraw, alkoholu. Ta zasada dotyczy wszystkich, zwłaszcza zaś osób starszych. To takie oczywiste, prawda? Niestety, wiele osób o tym zapomina, skarżąc się potem na uczucie ciężkości i różne dolegliwości. Pamiętajmy, że upał osłabia nasz organizm, a ciężkostrawne produkty - dodatkowo dostarczają mu pracy. A my powinniśmy dostarczyć mu składników odżywczych, a nie zbędnych kalorii.