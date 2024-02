To najpiękniejsze i najbardziej znane uzdrowiska w Polsce. Sprawdź, gdzie poprawisz swój stan zdrowia, zregenerujesz siły i odpoczniesz!

Lądek-Zdrój to kolejna miejscowość uzdrowiskowa, jaka mieści się w województwie dolnośląskim. Samo miasto leży blisko gór – niemal u stóp Śnieżnika – w związku z czym aspekt przyrodniczy jest jednym z największych atutów tego miejsca. Lądek-Zdrój przyciąga też zabytkami i urokliwym centrum ze staromiejską zabudową. Jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce, a wyróżnia je dostęp do wody mineralnej, która posiada unikalne w skali kraju właściwości prozdrowotne. Leczone są tu przede wszystkim schorzenia reumatyczne, ortopedyczne, a także neurologiczne.

Najpiękniejsze i najbardziej znane uzdrowiska w Polsce to wspaniałe miejsca, w których poprawisz swój stan zdrowia, zregenerujesz siły, zrelaksujesz się oraz odpoczniesz, a także zobaczysz wiele ciekawych obiektów czy krajobrazów. Położone są zazwyczaj na malowniczych terenach podgórskich albo nadmorskich, gdzie dobremu samopoczuciu sprzyja czyste powietrze, bliskość natury oraz liczne trasy spacerowe z urokliwymi widokami.

Górskie lub morskie powietrze, dostęp do wód mineralnych czy ścieżki przyrodnicze motywują do tego, by aktywnie oraz miło spędzić czas w ramach pobytu w sanatorium. Pełnią też istotną rolę w przypadku leczenia wielu schorzeń lub wspomagają cały proces regeneracji organizmu. Bogactwa natury to wielkie atuty uzdrowisk, jednak poza możliwością korzystania z nich uczestnicy turnusów mają zapewnione kuracje, zabiegi oraz zajęcia, jakie obejmuje plan pobytu w sanatorium. Miejsc, w które kuracjusze udają się w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia nie można sobie jednak wybrać, bowiem zarówno uzdrowiska, jak też terminy pobytu w nich zostają pacjentom przydzielone. Wyboru sanatorium i czasu kuracji mogą dokonać tylko te osoby, które decydują się na wyjazd prywatny, finansowany indywidualnie. Sprawdź, gdzie mieszczą się najsłynniejsze uzdrowiska w Polsce i zobacz, jak tam jest pięknie!

Pobyt w uzdrowisku to okazja do regeneracji i poprawy stanu zdrowia

Uzdrowiska to miejsca, w jakie przyjeżdżają ludzie z rozmaitymi problemami zdrowotnymi czy kontuzjami, a także tacy, którzy potrzebują specjalistycznych zabiegów w ramach procesu regeneracji po odbytych chorobach, nieszczęśliwych czy nagłych zdarzeniach albo doznanych urazach. Przebywają tam zatem osoby, będące w każdym okresie życia, bowiem schorzenia oraz problemy ze zdrowiem dotykają nie tylko ludzi starszych, ale też w średnim wieku, a nawet dzieci i młodzież.

Pobyt w sanatorium to również okazja do regeneracji oraz wzmocnienia osłabionego bądź wycieńczonego z różnych przyczyn organizmu. Bardzo często bowiem do uzdrowisk przyjeżdżają ludzie, którzy potrzebują poprawić ogólny stan zdrowia, jaki uległ pogorszeniu między innymi w wyniku obecności chorób przewlekłych bądź oddziaływania czynników zawodowych – związanych z charakterem pracy lub miejscem jej wykonywania.

Powodem uczestnictwa w turnusie jest też niejednokrotnie profilaktyka i chęć wzmocnienia odporności oraz poprawy samopoczucia. Sprzyja temu korzystny dla zdrowia klimat oraz warunki przyrodnicze i zasoby naturalne obszarów, na jakich ulokowane są poszczególne sanatoria. Górskie lub morskie powietrze, dostęp do wód mineralnych czy ścieżki przyrodnicze motywują do tego, by aktywnie oraz miło spędzić czas w ramach pobytu w uzdrowisku. Najpiękniejsze i najbardziej znane uzdrowiska w Polsce. Sprawdź!

Czas spędzony w sanatorium obejmuje konkretne zabiegi

Pobyt w uzdrowisku to między innymi okazja do skorzystania z walorów przyrodniczych oraz zasobów naturalnych terenu, na którym znajduje się sanatorium. Wolny czas można spędzić aktywnie podczas spacerów po ścieżkach przyrodniczych, a odpoczynek na łonie natury oraz pozytywny wpływ miejscowego klimatu na organizm to bardzo ważne elementy całego procesu kuracji.

Poza tym, niezwykle istotny jest udział w różnego rodzaju zabiegach, dopasowanych odpowiednio do potrzeb osób, przebywających w sanatorium. Czas spędzony w uzdrowisku obejmuje więc konkretne kuracje, w ramach których uczestnicy turnusu mogą skorzystać między innymi z kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach, natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych, kuracji pitnych oraz inhalacji, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, gimnastyki indywidualnej oraz zbiorowej, krioterapii, masażu leczniczego czy też zawijań oraz okładów. Ponadto, poddawani są zabiegom z zastosowaniem na przykład fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, bodźców klimatoterapeutycznych czy borowiny. Oprócz tego, w uzdrowiskach odbywają się także liczne zajęcia rehabilitacyjne. W załączonej galerii prezentujemy najpiękniejsze oraz najbardziej znane uzdrowiska w Polsce. Sprawdź, gdzie mieszczą się najsłynniejsze sanatoria i zobacz, jak tam jest pięknie!

Wideo Strefa Biznesu: Jak Polacy planują spędzić walentynki?