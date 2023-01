TO NIE FANTASTYKA. The Line. Miasto przyszłości powstanie do 2030 roku! Wysokie na 500 m, szerokie na 200, schowane za szklaną taflą!

The Line. Miasto przyszłości powstanie do 2030 roku! Wysokie na 500 m, szerokie na 200, schowane za szklaną taflą! Arabowie zadziwią świat

Bez dróg, bez samochodów, bez spalin. Długie na 170 km, szerokie zaledwie na 200 i wysokie na pół kilometra! Schowane za szklanymi taflami da schronienie dla 9 milionów mieszkańców!

Szejkowie z Arabii Saudyjskiej finansują jedyne takie miasto na świecie – miasto przyszłości nazwane – The Line – to, jak zapewniają w firmie NEOM, odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia „cywilizacyjna rewolucja, która stawia człowieka na pierwszym miejscu, zapewniając bezprecedensowe doświadczenie miejskiego życia przy jednoczesnym zachowaniu otaczającej przyrody” .



Będzie on działał w 100% na energii odnawialnej. The Line docelowo pomieści 9 milionów mieszkańców i zostanie zbudowany na powierzchni 34 kilometrów kwadratowych, co jest niespotykane w porównaniu z innymi miastami o podobnej przepustowości.