TO SPRZEDAJE WOJSKO. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt! Sprawdź najciekawsze oferty: stół bilardowy, instrumenty. [21.02.2023]

Agencja Mienia Wojskowego ponownie wyprzedaje swój sprzęt. Tym razem przetargi odbędą się 31 marca we Wrocławiu. AMW niemal każdego miesiąca wystawia na sprzedaż rzeczy, których już nie potrzebuje, a zarobione pieniądze przeznacza na modernizację wojska. Oddziały AMW regularnie robią przeglądy i publikują listy rzeczy wystawionych na sprzedaż. W zbliżających się przetargach na liście rzeczy znajdziemy m.in. drewno na opał, samochody, stół do bilarda i wiele więcej! Sprawdziliśmy i wybraliśmy dla was najciekawsze pozycje - sprawdźcie!