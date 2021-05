Tobiszowski o skutkach wyroku TSUE w sprawie Turowa: Jesteśmy testowani, na ile można przyspieszyć procesy likwidacji górnictwa

Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim, europosłem PiS, byłym wiceministrem energii, o skutkach wyroku TSUE w sprawie Turowa

Czy ten wyrok to energetyczna czy dyplomatyczna katastrofa polskiego rządu?

"Czechy skazują nas na kupowanie węgla brunatnego z Niemiec, co byłoby rozwiązaniem daleko niepożądanym"

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Polska nie zamierza respektować wyroku TSUE

Europoseł mówi o tym, czy porozumienie między polskim i czeskim rządem jest jeszcze możliwe

"Dziś mocujemy się z pandemią. Wiadomo, że miejsca pracy w przemyśle są kluczowe w dobie kryzysu"

***

Sprawa Turowa to bardziej energetyczna czy dyplomatyczna katastrofa polskiego rządu?

To pokazanie, jak ocenia się w Unii wielki wysiłek czyniony przez Polskę w transformacji sektora wydobywczego. Jest oczekiwanie w Europie, byśmy w konkretnym terminie zamknęli górnictwo. Staramy się sprostać oczekiwaniom Zielonego Ładu, wymaga to od nas heroicznych decyzji i one są. Ale orzeczenie TSUE wstrzymujące wydobycie w Turowie uderza w nasz system energetyczny. Tu i teraz. Dla porównania: Niemcy właśnie uruchomili nową elektrownię węglową. Odkrywki węgla brunatnego za naszą zachodnią granicą też nie są kwestionowane. Nasi sąsiedzi, którzy powinni być wzorem w kwestii transformacji energetyki, co innego mówią, a co innego robią.