Tokio 2020. Medalowe szanse olimpijczyków z naszych klubów. Paweł Fajdek, Anita Włodarczyk, Beata Pacut. Kto jeszcze?

W igrzyskach Rio de Janeiro, w Londynie i Pekinie polska reprezentacja zdobyła po 11 medali. Według prognoz amerykańskiej agencji prasowej Associated Press tym razem Biało-Czerwoni przywiozą aż 22 medale. Czy to możliwe.

Eksperci z agencji AP wskazują m.in. na naszych lekkoatletów (7 medali, w tym złoty dla Pawła Fajdka, srebrny dla Anity Włodarczyk), wioślarzy, kajakarzy, koszykarzy 3x3, tenisistów (Hubert Hurkacz, Iga Świątek - ale w mikście, jeżeli zagrają ze sobą, bo jest jeszcze Łukasz Kubot) no i oczywiście siatkarzy, wśród których jest Tomasz Fornal z Jastrzębskiego Węgla, jednak jako rezerwowy. On i Norbert Huber pomagali w zajęciach treningowych i... już wrócili do Polski.

