Toksyczni ludzie. Lepiej się trzymać od nich z daleka. Jak ich rozpoznać? Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Człowiek to istota społeczna. Bez ludzi wokół: rodziny, przyjaciół, znajomych – jest nieszczęśliwy i niespełniony. Są jednak i tacy ludzie, bez których można się obejść doskonale i których lepiej unikać właśnie dlatego, by nieszczęśliwym się nie czuć. To toksyczne osoby. Psychologowie radzą, by od nich uciekać. No dobrze, ale jak je rozpoznać?