Tomasz Adamek będzie walczył w Arenie Gliwice?

- Kibice chcą jeszcze Tomasza Adamka, więc go dostaną. I to będzie dobry show - zapowiada były mistrz świata rodem z Gilowic. - Miałem trudne negocjacje z żoną, zszedłem z trzech walk do dwóch. Pierwsza z nich odbędzie się już jesienią, zaraz zaczynam obóz w USA. Gdzie odbędzie się gala jeszcze nie wiem na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że na Śląsku.

Ta deklaracja złożona w TVP Sport zelektryzowała kibiców. Potencjalnych lokalizacji jest kilka, ale sporo wskazuje na to, że na czele stawki znalazła się Arena Gliwice.

Nieoficjalnie wiadomo, że gala z cyklu Polish Boxing Night miałaby się odbyć 22 października. Na ten dzień planowany jest jednak koncert Darii Zawiałow.

- Arena Gliwice może pomieścić nawet trzy duże wydarzenia jednego dnia, więc nie byłby to problem, ale o gali bokserskiej nic na razie nie wiem - przyznał rzecznik hali Łukasz Buszman.