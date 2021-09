Tomasz Adamek wraca na ring. Gala odbędzie się na Śląsku

- Pierwsza walka odbędzie się jesienią w Polsce i wkrótce zostaną ogłoszone szczegóły - zapowiedział były mistrz świata. -Rywalem będzie Amerykanin, ale spoza światowej czołówki, bo takie wyzwania nie są już mi potrzebne.

Drugi pojedynek miałby się odbyć wiosną 2022.

- Jeżeli zdrowie mi dopisze - zastrzega „Góral”. - Prowadziłem trudne negocjacje z żoną, która jest przeciwna mojemu powrotowi. Zjechaliśmy już z trzech walk na dwie. Dorota nigdy nie patrzyła na to miło, bo jednak trzeba się bić i to ciężka praca. To jednak moje życie. Miałem już walczyć w sierpniu, ale pandemia zmieniła te plany.

44-letni pięściarz pożegnalny występ ma już za sobą.

- Jest zapotrzebowanie na Adamka, więc Adamek pokaże charakter i da widowisko. A potem pójdę definitywnie na zasłużoną emeryturę - tłumaczy gilowiczanin.