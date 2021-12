Tomasz Kołodziejczak poleca najlepsze komiksy na prezent świąteczny. Co kupić fanom Marvela, a co graczom komputerowym?

Rynek komiksów wyglądał dobrze podczas pandemii. Czy nadal zainteresowanie komiksami jest duże?

Mówiąc kolokwialnie wszystko się dobrze kręci, jeśli chodzi o sprzedaż i zainteresowanie Czytelników. Ostatnie dwa lata to dobry czas dla polskiego rynku komiksowego, także dla naszego wydawnictwa. Myślę, że bardzo wiele osób zaczęło czytać komiksy w czasie pandemii, podczas jej szczytu dwa lata temu, kiedy trzeba było siedzieć w domu. Bardzo wielu rodziców zaczęło kupować komiksy swoim dzieciakom. No i to nie wygasło po tym, jak pandemia trochę osłabła i nawet zyskaliśmy możliwości podróżowania czy korzystania z restauracji i innych form rozrywki. Rok 2021 to jest dobry rok dla komiksu. Wydaliśmy w tym mijającym roku bardzo wiele interesujących tytułów z różnych obszarów, a co za tym idzie, dotarliśmy do różnych klientów, i tych sentymentalnych, i tych nowych, do rodziców małych dzieci, do fanów superbohaterów. Cała ogromna oferta znalazła klientów na rynku.