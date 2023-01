Tomasz Kot, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski na śląskiej premierze filmu „Niebezpieczni dżentelmeni" w katowickim Kinoteatrze Rialto Aleksandra Szatan

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego. Film „Niebezpieczni dżentelmeni" to reżyserski fabularny debiut Macieja Kawalskiego, który na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym został wyróżniony nagrodą publiczności, przypadł do gustu też krytykom. Kręcony m.in. w Bielsku-Białej film, na ekrany kin trafi w piątek, 20 stycznia. Natomiast we wtorek w Kinoteatrze Rialto w Katowicach zorganizowano jego śląską premierę z udziałem gości: reżysera Macieja Kawalskiego i aktorów: Tomasza Kota, Andrzeja Seweryna, Wojciecha Mecwaldowskiego oraz Mirosława Neinerta.