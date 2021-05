Tomasz M. aresztowany. Zamorodowanego chłopca z Katowic chciał zabetonować na budowie domu

"Trzeba mówić dzieciom, że są ludzie, którzy mogą je skrzywdzić". Rozmowa z dr. hab. Tomaszem Hukiem z UŚ

Pomoc po takiej tragedii jest nie tylko potrzebna, ale niezbędna. Rozpacz matki jest nie do wyobrażenia, na to doświadczenie nie ma słów, bo to najgorsze, co może człowieka spotkać. Przeżywają też stratę koleżanki i koledzy Sebastiana, jego nauczyciele - mówi dr hab. Tomasz Huk, pedagog i profesor na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w rozmowie z Grażyną Kuźnik.