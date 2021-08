Tomek Sobania biegnie z Częstochowy do Rzymu. Co dnia pokona dystans maratoński. To bieg dla chorej Hani Zając

W niedzielę (29 sierpnia), w samo południe rozpoczął się pod Jasną Górą wyjątkowy bieg. Tomasz Sobania ruszył w wyprawę biegową Profex Maratonami do Rzymu. Biegacz przez 36 dni, codziennie będzie przebiegał dystans maratoński i w sumie pokona w tym czasie 1500 kilometrów.

Po drodze Tomek przebiegnie przez pięć krajów, w tym przez trzy europejskie stolice, a na trasie będzie mu towarzyszył kamper z trzyosobową ekipą. Po co to wszystko? Żeby zrealizować kolejne sportowe marzenie - po przebiegnięciu trasy z Zakopanego do Gdyni - a także po to, żeby uzbierać jak najwięcej pieniędzy na rzecz 8-letniej Hani Zając, chorej na nowotwór mózgu.