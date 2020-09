Tomek Sobania przebiegnie 1517 kilometrów maratonami z Jasnej Góry do Rzymu. "To nigdy nie jest po prostu bieg. To zawsze pielgrzymka"

Tomek dopiero skończył 22 lata. Ma już w nogach 300 kilometrów drogą św. Jakuba i 750 kilometrów z Zakopanego do Gdyni. Podczas swoich wypraw codziennie pokonuje dystans maratonu. Tym razem zamierza przebiec 1517 kilometrów z Jasnej Góry do Watykanu. - To nigdy nie jest po prostu bieg. To zawsze pielgrzymka - podkreśla. Bieg Maratonami do Rzymu wystartuje we wrześniu. Cel? Charytatywna zbiórka pieniędzy.