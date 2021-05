Too good to go. Miasta z woj. śląskiego dołączyły do pogromców marnowania jedzenia. W akcję włączyły się m.in. Częstochowa, Katowice, Będzin

Mieszkańcy Częstochowy, Tarnowskich Gór, Zawiercia, Będzina, Podzamcza i Rędzin stali się częścią społeczności pogromców marnowania jedzenia. Lokalne restauracje, kawiarnie, sklepy czy cukiernie są dostępne w aplikacji Too Good To Go - w ramach której można znaleźć i upolować pyszne paczki niespodzianki w przystępnej cenie.

W województwie śląskim poszerza się wachlarz możliwości, z których mogą korzystać mieszkańcy chcący ograniczać skalę marnowania jedzenia. W regionie startuje aplikacja Too Good To Go, dająca szansę na uratowanie wielu smacznych posiłków. To narzędzie dla każdego posiadacza smartfona łączące mieszkańców miasta i okolic z ulubionymi miejscami, które na koniec dnia przygotują pyszną paczkę-niespodziankę ze świeżą, niesprzedaną danego dnia żywnością, a to wszystko za 1/3 ceny regularnej. Aplikacja pomaga nie tylko zagospodarować nadwyżkę jedzenia, ale również wspiera branżę gastronomiczną, która wciąż znajduje się w ciężkiej sytuacji. Częstochowa i okolice są kolejnymi punktami na mapie Polski, które dołączają do rewolucji w niemarnowaniu. Oprócz tego w aplikacji znajdziemy Tarnowskie Góry, Zawiercie, Będzin, Podzamcze, Rędziny i Katowice.

Wśród miejsc, które dołączyły do z marnowaniem jedzenia, znalazły się:

BP. - Z każdym miesiącem jest nas coraz więcej, a do naszego grona dołączają właśnie mieszkańcy województwa śląskiego. Jestem pewna, że Too Good To Go zyska sympatię w regionie i razem uratujemy tony pysznego jedzenia, jak również wesprzemy restauratorów w walce z marnowaniem - mówi Anna Kurnatowska, country managerka Too Good To Go.

Jak wskazują najnowsze badania w ramach projektu PROM, rocznie marnujemy 4,8 mln ton jedzenia. Oznacza to, że w Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kilogramy żywności w całym łańcuchu, z czego aż 92 kg w polskich domach - czyli zawrotne 60 proc. Na całym świecie w każdej sekundzie 51 ton jedzenia ląduje w koszu, co nie jest bez znaczenia dla środowiska. Produkcja każdego produktu żywnościowego zużywa określoną ilość wody i energii. Wraz z wyrzucanym posiłkiem marnujemy również naturalne zasoby naszej planety oraz narażamy ją na niepotrzebną emisję CO₂. Aż 8 -10 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w zmarnowanym jedzeniu. Każda uratowana paczka niespodzianka, to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2e. W ciągu rocznej działalności użytkownicy aplikacji uratowali ponad 1 milion paczek-niespodzianek, nie marnując tym samym 2 500 000 kg CO2e. To tyle, ile wyemitowałyby 544 samochody osobowe jeżdżące non-stop przez cały rok.

O aplikacji "Too Good To Go"

Too Good To Go zrzesza użytkowników we wspólnej walce z marnowaniem żywności, łącząc klientów z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie. Ta darmowa aplikacja wystartowała w Danii w 2016 roku i od tamtej pory zyskała ponad 38,8 milionów użytkowników w 15 krajach. Wśród partnerów Too Good To Go w Europie są m.in.: Carrefour, Paul, Costa, czy sieć hoteli Accor i Scandic. W Polsce z Too Good To Go współpracują takie miejsca, jak: Carrefour, Auchan, Lindt, Starbucks, Pizza Hut, A. Blikle, North Fish, Massolit, Natura Cold Press, MOD Donuts i wiele innych.