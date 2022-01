TOP 10 filmów 2021, które podbiły polskie kina. James Bond na czele zestawienia Piotr Ciastek

Kolejny rok pandemii nie był dla przemysłu filmowego tak niszczycielski jak poprzedni, ale wciąż nie udało się powrócić do tego, co było przed 2020 rokiem. Co królowało w tym roku w polskich kinach i jakie produkcje zachwyciły widzów i krytyków?