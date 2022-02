Top 10 ofert pracy w Niemczech bez języka! Sprawdź, gdzie szukają pracowników

Rozmiar i kierunek czasowej emigracji z Polski

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny najwięcej Polaków przebywało czasowo w: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Norwegii i we Włoszech. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych.

Szacuje się, że pod koniec 2020 roku, w Niemczech przybywało ok. 706 tysięcy Polaków.

Co ciekawe wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniejszą grupą w 2020 r. była grupa w wieku 30-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat. Można więc założyć, że wiele osób, które wyjechały za granicę już w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pozostała za granicą do chwili obecnej.