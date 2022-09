TOP 12 używanych samochodów jakie kupicie w Katowicach. Najciekawsze oferty znajdziecie w naszej galerii! RED

Prezentujemy TOP12 używanych samochodów jakie kupicie w Katowicach od zaraz. Jeśli szukacie taniego, sprawnego auta i nie macie wygórowanych wymagań - koniecznie sprawdźcie te oferty. Specjalnie dla was przejrzeliśmy kilkadziesiąt aktualnych ofert zakupu używanych samochód i wybraliśmy 12 najciekawszych propozycji. Ceny wahają się od 3600 do 4750 złotych. Trzeba przyznać, że to nie dużo za całkiem wydajny pojazd, który może wam posłużyć do rutynowej jazdy po mieście, dojazdu do pracy i na zakupy. Więcej informacji dowiecie się zaglądając do naszej GALERII!