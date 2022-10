Top 15 najstraszniejszych horrorów na Halloween. Co warto obejrzeć? Znacie te tytuły? Są tylko dla najodważniejszych! Barbara Romańczuk

Uwielbiasz chwile grozy? Nie ma chyba na to bardziej odpowiedniego dni od Halloween! Żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie odpowiednich tytułów przygotowaliśmy specjalne zestawienie 15 najstraszniejszych filmów według projektu Science of Scare. Obiecujemy, że będzie... Strasznie! Zajrzyj do naszej galerii i zobacz zwiastuny filmów, które zmrożą ci krew w żyłach.