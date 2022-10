TOP 20 najlepiej ocenianych kościołów w Katowicach według użytkowników Google. Zobacz zdjęcia

20 najlepszych kościołów w Katowicach? Wierni chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i opiniami dotyczącymi odwiedzanych przez nich kościołów. Do niedawna wielu wiernych pozostawało w parafiach, do których byli przypisani, jednak od jakiegoś czasu starają się oni znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce, nie zważając na nieco większą odległość. Mają na to wpływ różne czynniki m.in. jakość czy długość mszy, sympatia do księdza prowadzącego mszę czy odpowiednie godziny, a nawet i względy estetyczne.

Nie oszukujmy się, do kościołów, gdzie przygrywa odpowiedni organista, a ksiądz nie zanudza 40-minutowymi kazaniami, wierni z całej okolicy tłumnie się zjeżdżają. To jeden z powodów, dlaczego innym świątyniom wiernych ubywa. Jak znaleźć odpowiednią świątynię? Opinie na ich temat można znaleźć także w internecie, na przykład w Google. Co oceniają użytkownicy? Na przykład estetykę architektoniczną czy podejście księży do wiernych. Przygotowaliśmy ranking TOP 20 kościołów w Katowicach według użytkowników Google. Pod uwagę wzięliśmy też ocenę wystawianą przez internautów, Sprawdźcie, gdzie najlepiej się wybrać!