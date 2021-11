TOP atrakcji weekendowych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Jesienny spacer po Jurze?

Koniec listopada nie obfituje niestety w piękną, słoneczną pogodę, choć najbliższy weekend zapowiada się dość łaskawie. Miłośnicy długich jesiennych spacerów, na pewno znajdą do tego dobre miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Warto zapoznać się z najnowszą ofertą zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Niedawno otwarto tam Ogrodzieniecką Twierdzę Światła - piękne iluminacje czekają na turystów każdego wieczora. Dodatkowo, można zobaczyć ciekawe pokazy. Jeśli wybierzecie się w weekend na zamek, o godzinie 17:00 oraz 19:00 będziecie mogli podziwiać zjawiskowe Fire Show. Zwiedzanie zamku uświetni także opowiadanie legend codziennie o 17:30, 18:30 oraz 19:30. To nie jedyna twierdza na Jurze, która zasługuje na wyróżnienie. Warto wybrać się także na przykład na Gród na Górze Birów, czy zamek w Mirowie. Ten zamek również znany jest z telewizji wszystkim, którzy oglądali kiedykolwiek "Koronę Królów". Nie można zapomnieć także o spacerach przy jurajskim Okienniku, do którego dostaniemy się także nowymi ścieżkami rowerowymi. Sprawdźcie propozycje w galerii.