Tor saneczkowy w Parku Kościuszki w Katowicach przeżywa dziś oblężenie.

Park Kościuszki w Katowicach

Sprawdziliśmy, co dzieje się dziś w Parku Kościuszki w Katowicach. Dzieje się sporo - dzisiejsza niedziela to idealna okazja dla najmłodszych, by wybrać się na sanki. Śniegu jest dużo, co jakiś czas sypie - idealne warunki do jazdy na sankach. Nic dziwnego, że dziś spotkamy w parku sporo rodzin z dziećmi. Będąc na torze saneczkowym w parku należy pamiętać, że powinno się jeździć jedynie na plastikowych sankach.