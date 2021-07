Tori Amos wystąpi w katowickim Spodku. Artystka będzie promowała swój nadchodzący studyjny album

Bilety do sprzedaży trafią do sprzedaży w poniedziałek, 12 lipca, o godz. 10. Organizatorem koncertu jest Metal Mind Productions.

Tori Amos swoją pierwszą solową płytę - zatytułowaną "Little Earthquakes" - wydała w 1992 roku. W swoim dorobku ma już 15 albumów studyjnych oraz takie znane utwory jak m.in. "Crucify", "Silent All These Years" czy "Cornflake Girl".