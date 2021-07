Tornado w Koniecpolu powaliło 300 ha lasu. Nadleśnictwo wprowadziło zakaz wstępu do lasu

Tornado w Koniecpolu zniszczyło las

Późnym popołudniem 14 lipca nad Nadleśnictwem Koniecpol przeszedł gwałtowny front atmosferyczny, któremu towarzyszyły bardzo silne porywy wiatru. Wyrządził on szkody na niespotykaną dotychczas skalę. Leśnicy oszacowali masę drewna do uprzątnięcia na około 52 tys. m3, co w normalnych warunkach stanowi 65 procent wielkości rocznego pozyskania drewna dla jednostki.