Toruń: Miasto będzie miało centrum filmowe za 600 mln złotych. Aktywiści mają obawy

Europejskie Centrum Filmowe Camerimage powstanie w Toruniu, o czym informuje na Facebooku Iwona Michałek, toruńska posłanka Zjednoczonej Prawicy.

To kolejny krok, który pozwala wierzyć, że decyzję o finansowaniu tej instytucji ze środków rządowych poznamy do końca września, zgodnie z tym, co jest zapisem uchwały podjętej przez Radę Miasta Torunia - skomentował sprawę z kolei Michał Zaleski, prezydent miasta.

Powstanie Camerimage zdaniem toruńskiego aktywisty Arkadiusza Brodzińskiego ma drugie dno i czyni z ojca Rydzyka największego beneficjenta tej inwestycji.

Sam Rydzyk publicznie krytykował Polski Instytut Sztuki Filmowej za to, że nie dał pieniędzy na tę ostatnią produkcję, tylko dofinansował "Kler", który jego zdaniem jest antykatolicki i antypolski. - pisze Onet.

- To są starzy marksiści - narzekał na PISF Rydzyk. - Wiemy, jak ci marksiści "kochali" Kościół. To jest ciąg dalszy. Lewica, czyli marksizm, rozszerzył się na cały świat teraz. Jest i na Zachodzie... Jak popatrzymy na nazwiska w rządach poszczególnych, to widzimy, kto jest tym pokoleniem sześćdziesiątego ósmego roku, prawda, i co on robi teraz. Także tu jest walka o Kościół, o Polskę, o wiarę - opowiadał.