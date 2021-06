Tour de Konstytucja w Sosnowcu. Mieszkańcy mogli zapoznać się z konstytucją i posłuchać o swoich prawach

W Sosnowcu rozmawiali o prawach i obowiązkach obywatela Polski. Na placu Stulecia w środę, 23 czerwca, odbyło się wydarzenie Tour de Konstytucja. Zainteresowani mieszkańcy mogli stworzyć koszulki, podzielić się ważnymi dla nich prawami, podpisać się pod konstytucją czy wysłuchać koncertu.

Tour de Konstytucja w Sosnowcu. Mieszkańcy podpisywali się na konstytucji W Sosnowcu odbyło się Tour de Konstytucja. To wydarzenie, które gromadzi obywateli, by porozmawiali o prawach, obowiązkach czy swobodach w Polsce. Organizatorzy przypominają i doradzają, co zrobić, gdy czujemy, że nasze prawa są łamane. Wydarzenie odbyło się w środę, 23 czerwca, w centrum Sosnowca na Placu Stulecia (Patelni).

- To ważna akcja edukacyjna, która ma na celu przypomnienie Polakom, jakie prawa i obowiązki zapisane są w konstytucji. Wielu z nas ma problemy i nie wiemy, od kogo i gdzie się zwrócić. Przede wszystkim chcemy uświadamiać ludzi jakie są ich prawa, wolności, swobody osobiste, polityczne i obywatelskie - mówi Halina Sobańska, prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. - Myślę, że w Sosnowcu warto rozmawiać i potrzebne są akcje edukacyjne. To co dziś się wydarzyło to dopiero początek - dodaje.