Tour de Pologne 2021 w Bielsku-Białej. Peleton przyjedzie pod Szyndzielnię 13 sierpnia 2021 r.

Finiszowi trzeciego etapu Tour de Pologne z Wadowic do Bielska-Białej w 2020 r. nie towarzyszył tłum kibiców na mecie, nie było wielkiego dopingu, ani wielkiej fety - pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów do rezygnacji ze stref kibica i całkowitego odcięcia zawodników od fanów. Za to służby porządkowe co chwilę przypominały o zakładaniu maseczek i trzymaniu dystansu. Zdecydowanie większy doping można było zauważyć wzdłuż całej trasy, jaką mieli dzisiaj do pokonania kolarze.