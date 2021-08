Tour de Pologne przyjeżdża do Bielska-Białej! Piąty etap zapowiada duże emocje NASZ PATRONAT

Tour de Pologne w Bielsku-Białej zadomowił się na dobre - miasto nad Białą w ostatnich latach na stałe znalazło swoje miejsce na mapie słynnego wyścigu organizując finisz kolejnych etapów. Bielsko-Biała było najpierw miastem etapowym Tour de Pologne. W 2017 r. została tu zorganizowana premia lotna, a po zakończeniu wyścigu Bielsko-Biała wygrało klasyfikację na najlepsze miasto premii lotnej. Już wtedy Czesław Lang, dyrektor Lang Team i główny organizator TdP podkreślał, że w Bielsku-Białej tkwi duży jest tu potencjał.

- To był dla mnie szok, ile ludzi wyszło wtedy na ulice, żeby oglądać peleton. Stali w oknach, na kładkach, przy trasie. To chyba też spowodowało, że Bielsko-Biała chciało zorganizować tu metę. Bo miasto widziało, ile osób żyje tym wyścigiem. Ubiegłoroczna meta potwierdziła to wielkie zainteresowanie – mówił Lang.