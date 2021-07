Trąba powietrzna nad Żorami! Zdjęcie wykonał jeden z robotników pracujących przy budowie domu.

- Pracuję na budowie przy ulicy Słonecznikowej. Nagle zaczął pojawiać się lej na niebie. Przerwaliśmy pracę, pozabieraliśmy rzeczy. Bo nie wiadomo, jak to się mogło skończyć - mówi nam pan Mariusz Dzikowski, który wykonał zdjęcia niezwykłego zjawiska pogodowego.

Co to takiego? Lej kondensacyjny to odwrócony stożek powstający u podstawy chmury. Tworzy się w efekcie różnicy ciśnień między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz wiru.