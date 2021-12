Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie. Wyślij życzenia świąteczne dla najbliższych red.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie. Najpiękniejsze składamy bliskim nie tylko przy wigilijnym stole. Szczególnie w 2021 roku mogą nie znaleźć się przy nas wszyscy, z którymi pragnęlibyśmy przełamać się opłatkiem. Tradycyjne życzenia świąteczne są najpiękniejsze. Warto więc złożyć życzenia na odległość. Kiedyś składaliśmy je na kartkach świątecznych, teraz przeważnie już inną, nowocześniejszą drogą, np. przez Messengera, na Facebooku, SMS-em. Ale nawet przekazując nowymi środkami przekazu życzenia wigilijne i życzenia świąteczne, kultywujemy i podtrzymujemy starą i piękną tradycję, która rozprzestrzeniła się na cały świat. Także w Polsce od wieków najlepsze życzenia bożonarodzeniowe składane bliskim to rytuał, do którego przywiązujemy szczególną wagę od pokoleń. Zawsze zależy nam, by tradycyjne życzenia świąteczne były piękne, wzruszające i składane od serca. Liczy się odpowiedni dobór słów do osoby, której składa się życzenia oraz szczerość. Niektórzy wiedzą, jak ułożyć życzenia spontanicznie, inni poświęcają sporo czasu by stworzyć osobiste, niepowtarzalne życzenia, jeszcze inni wykorzystują (oczywiście również często piękne) gotowe życzenia w internecie. W dzisiejszych czasach składa się też oczywiście życzenia w mediach społecznościowych, popularne są zwłaszcza życzenia na Facebooka, przez Whatsapp, Messenger. Tradycję składania życzeń kultywujemy od setek lat przez cały okres Bożego Narodzenia. Złóżmy życzenia na Boże Narodzenie najbliższym w formie krótkiego wierszyka, tradycyjnych życzeń świątecznych, czy zabawnego SMS-a. Piękne życzenia świąteczne na pewno ucieszą Waszych bliskich przy stole wigilijnym. Jeśli nie możecie złożyć ich osobiście, wyślijcie SMS, zadzwońcie, lub wstawcie na Facebooka.