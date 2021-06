Tragedia w Bytomiu. Mężczyzna utopił się w stawie przy ul. Kędzierzyńskiej. Pływał w miejscu do tego nie przeznaczonym

Utonięcie w Bytomiu. Mężczyzna utopił się na stawie przy ul. Kędzierzyńskiej

W Bytomiu utonął mężczyzna. Do tragedii doszło we wtorek, 15 czerwca. Jak przekazali świadkowie mężczyzna wszedł do wody na stawie przy ulicy Kędzierzyńskiej. To miejsce, które nie jest przeznaczone do kąpieli. Po jakimś czasie zniknął i nie dopłynął do brzegu.

Strażacy dostali wezwanie o godz. 12.28. Na miejsce oprócz zastępów JRG Bytom zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bytomia. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu linii brzegowej. Jednocześnie członkowie SGRWN przystąpili do przeszukania stawu specjalistycznym sonarem. Nurek sprawdził wskazane miejsce ok. 20 metrów od brzegu i wydobył poszkodowanego.