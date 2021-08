Tragedia w Katowicach. Trwa gromadzenie materiału dowodowego w sprawie wypadku, w którym zginęła 19-letnia Barbara

Prokuratura wciąż bada materiał dowodowy, w sprawie wypadku, do którego doszło 31 lipca w Katowicach. 19-letnia Barbara S. ze swoim chłopakiem i przyjaciółmi bawiła się w jednej z dyskotek w centrum Katowic. To właśnie w centrum miasta rozegrała się tragedia. Tuż przed godziną 6 rano przy ulicy Mickiewicza w rejonie przystanku autobusowego doszło do bójki. W trakcie szamotaniny, na przystanek wjechał autobus linii 910. W grupie awanturników była 19-letnia kobieta. Prawdopodobnie próbowała rozdzielić awanturników. Niestety. Zginęła pod kołami autobusu.

Kierowca autobusu usłyszał zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. Zeznał śledczym, że bał się o swoje życie i zdrowie. Ruszył autobusem, myśląc, że grupa ludzi chce siłą wtargnąć do wnętrza pojazdu. Był trzeźwy, ale badania toksykologiczne krwi potwierdziły, że zażył leki przeciwdepresyjne i przeciwbólowe. Jak i czy w ogóle mogły wpłynąć na jego zachowanie, oceni dopiero powołany biegły.