Tragedia w Rudniku Wielkim. 14-letni chłopiec nadział się na nóż. Zginął na oczach kolegów. Śmierć chłopca bada prokuratura w Częstochowie

- 14-latek kierował rowerem trzymając nóż z 10 centymetrowym ostrzem. Jak ustalili policjanci miał on wcześniej pochwalić się nowo zakupionym nożem. W pewnym momencie w czasie jazdy chłopiec stracił równowagę i razem z rowerem się przewrócił. Jak się okazało, trzymany przez niego nóż wbił się w okolice obojczyka. Świadkowie wypadku, 4 nastolatków, zostało przebadanych na zawartość alkoholu w organizmie. Wszyscy byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek - mówi podkom. Sabina Chyra - Giereś z KMP w Częstochowie.

Na miejsce zdarzenia w okolicy ul. Brzozowej zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Służby medyczne prowadziły reanimację chłopca, by w końcu przetransportować go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Nóż przebił serce

We wtorek rano dyrektor szpitala na Parkitce, Zbigniew Bajkowski, poinformował, że nastolatek nie przeżył. - Tak naprawdę chłopiec przyjechał do nas martwy. Po dwóch godzinach akcji ratunkowej i reanimacji, którą rozpoczęli rodzice, nie udało się go uratować. Co prawda otworzyliśmy go, jednak 14-latek miał otwartą ranę serca, które nie podjęło już pracy - mówi dyrektor szpitala na Parkitce.