Tragiczny pożar w Mysłowicach. Zginął mężczyzna, który prawdopodobnie zatruł się tlenkiem węgla Bartłomiej Romanek

Tragiczny pożar w Mysłowicach. We wtorek (30 listopada), ok. godz. 18.30 doszło do pożaru w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Murckowskiej w Mysłowicach. Niestety mimo akcji ratunkowej, nie udało się uratować życia mężczyźnie w wieku około 80 lat. Okoliczności pożaru ustali prokuratura i policja.