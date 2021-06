Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Orzeszu. Kobieta chciała przejechać na rowerze

W czwartek, 16 czerwca, ok. godz. 8.50 kobieta zginęła na torowisku w Orzeszu Jaśkowicach. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę na wysokości ulicy Powstańców. Na miejscu zginęła 77-letnia mieszkanka tej dzielnicy Orzesza. Maszynista nie miał szans, by się zatrzymać czy wyhamować. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zginęła na miejscu. Sprawę bada mikołowska policja.

- Kobieta jechała na rowerze. Do wypadku doszło na oznakowanym, ale niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W 77-latkę uderzył pociąg osobowy relacji Warszawa-Praga. Ruch na torach został wstrzymane. Te utrudnienia mogą potrwać do ok. godziny 12.00 - informuje młodszy aspirant Ewa Sikora, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Na miejscu zdarzenia pracował prokurator, który zarządził sekcję zwłok. Byli oczywiście również policjanci ruchu drogowego i kryminalni z mikołowskiej komendy. Mikołowscy policjanci wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.