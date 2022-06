Tragiczny wypadek na zalewie Dzibice w Kostkowicach. Utonął 20-letni mężczyzna

Aktualizacja

Tuż przed godz. 21.00 zakończyła się akcja poszukiwawcza na zalewie Dzibice. Niestety jej finał nie był pomyślny. Poszukiwany 20-latek utonął. Na miejscu pracuje prokurator, który prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci młodego mężczyzny. W tej chwili przyczyna utonięcia nie jest znana.

Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z KM PSP Bytom.

Choć pogoda w tym roku wydaje się nie rozpieszczać, to mundurowi już mówią o fali utonięć. Śmierci w wyniku utonięcia jest w tym roku wyjątkowo dużo. Policja apeluje do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z wodą. Należy pamiętać, że ten żywioł nie wybacza błędów. W wielu przypadkach do śmierci dochodzi w wyniku przecenienia własnych możliwości. Często też dochodzi do wstrząsów termicznych wynikających z nagłego kontaktu rozgrzanego ciała z zimną wodą.