Tragiczny wypadek w Kruszynie. Zginęła 16-letnia rowerzystka, nastolatkę potrącił pijany kierowca

Tragiczny wypadek w Kruszynie

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (4 lipca) w Kruszynie, około godz. 22. Pijany kierowca potrącił 16-letnię rowerzystkę. Nastolatka mimo wysiłków lekarzy, zmarła w szpitalu. Do potrącenia rowerzystki doszło podczas wyprzedania dwójki rowerzystek. Jadący skodą 23-letni Andrzej R. sprawca wypadku, miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

- Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. Andrzej R. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień - informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.