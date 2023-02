Tragiczny wypadek w KWK Mysłowice-Wesoła. Górnika przysypały skały stropowe. Niestety nie przeżył Barbara Romańczuk

We wtorek, 31 stycznia doszło do tragicznego w skutkach wypadku na kopalni KWK Mysłowice-Wesoła. W należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni zginął 40-letni górnik. Został on przysypany przez skały stropowe podczas prowadzonych prac.