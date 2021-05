Tragiczny wypadek w Wieszowej. Czołowe zderzenie na ulicy Bytomskiej. Nie żyje 68-letni mieszkaniec Zabrza

Tragiczny wypadek w Wieszowej. Nie żyje 68-letni zabrzanin

Nie żyje 68-letni mieszkaniec Zabrza. To kierowca fiata punto, który czołowo zderzył się z ciężarówką. Do tego tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 24 maja, ok. godziny 11.20 na ulicy Bytomskiej w Wieszowej (powiat tarnogórski) w okolicy numeru 114. 68-latek jechał od strony Zbrosławic. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi.

- Kierowca fiata punto z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z ciężarówką. Pierwsi na miejsce przyjechali policjanci, którzy wraz ze świadkami wypadku wyciągali 68-letniego mężczyznę z samochodu. Już wtedy mężczyzna nie dawał znaków życie - mówi podkom. Damian Ciecierski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

- Policjanci prowadzili resuscytację, gdy na miejsce dojechali strażacy i ratownicy medyczni. Mimo podjętej natychmiastowo reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. 68-latek zmarł na miejscu wypadku - dodaje podkom. Damian Ciecierski.